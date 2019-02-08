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В Ростове расследуют смертельную разборку у ресторана 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Ростове-на-Дону возле одного из ресторанов. Как сообщили РИА Новости в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ, дело открыто сразу по нескольким статьям — убийство, покушение на убийство, а также незаконный оборот огнестрельного оружия.
Как уточняет RT, инцидент со стрельбой случился во время драки накануне вечером. В результате тех событий погиб человек, ещё один получил ранение. По данным местных СМИ, на проспекте Космонавтов возник конфликт между двумя группами мужчин. В розыск объявлены несколько машин с регистрационными номерами Ростова, Дагестана и Москвы.
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