«Постреляли, в машины закинули и уехали»: в Сети обсуждают перестрелку в ростовском ресторане

Очевидцы рассказали о конфликте в Ростове, после которого неизвестные выбросили трупы у больницы.

Жители Ростова-на-Дону рассказали о произошедшем накануне скандальном случае, когда неизвестные злоумышленники оставили у стен городской несколько тел.

Не все пользователи Сети поверили в достоверность опубликованных кадров. Другие же — постарались переубедить.

В этот момент один из очевидцев находился неподалеку от места происшествия.

«Я слышал несколько выстрелов и крики — толпа гналась за другой толпой. Я работал неподалеку и услышал все это», — сообщил он.

Еще один комментатор заявил, что работает в ресторане, где произошел инцидент.

«Человек 50 набежало, базарили, потом постреляли, типов в машины закинули и уехали. Ну, а потом, я слыхал, что их на БСМП выбросили», — рассказал участник сообщества «Ростов главный».

Напомним, 7 февраля у одного из ресторанов на проспекте Космонавтов возник конфликт между посетителями, который привел к перестрелке.

После чего появилось видео, как к приемному покою БСМП-2 Ростова-на-Дону неизвестные на иномарках привезли один труп и одного раненого мужчину.