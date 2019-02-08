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«Постреляли, в машины закинули и уехали»: в Сети обсуждают перестрелку в ростовском ресторане 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Очевидцы рассказали о конфликте в Ростове, после которого неизвестные выбросили трупы у больницы.
Жители Ростова-на-Дону рассказали о произошедшем накануне скандальном случае, когда неизвестные злоумышленники оставили у стен городской несколько тел.
Не все пользователи Сети поверили в достоверность опубликованных кадров. Другие же — постарались переубедить.
В этот момент один из очевидцев находился неподалеку от места происшествия.
«Я слышал несколько выстрелов и крики — толпа гналась за другой толпой. Я работал неподалеку и услышал все это», — сообщил он.
Опубликованы кадры из больницы Ростова
Еще один комментатор заявил, что работает в ресторане, где произошел инцидент.
«Человек 50 набежало, базарили, потом постреляли, типов в машины закинули и уехали. Ну, а потом, я слыхал, что их на БСМП выбросили», — рассказал участник сообщества «Ростов главный».
Напомним, 7 февраля у одного из ресторанов на проспекте Космонавтов возник конфликт между посетителями, который привел к перестрелке.
После чего появилось видео, как к приемному покою БСМП-2 Ростова-на-Дону неизвестные на иномарках привезли один труп и одного раненого мужчину.
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Криминал , Происшествия
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