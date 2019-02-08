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87-летний дед и внук торговали наркотиками и попались 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
В Испании 87-летнего мужчину и его внука задержали по подозрению в торговле кокаином, марихуаной и гашишем. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время операции в муниципалитете Марторель (провинция Барселона) полиция обнаружила на руках у мужчины 100 граммов кокаина. Вместе с ним был задержан его 30-летний внук. Им предъявлены обвинения в нанесении вреда здоровью населения. Как отмечает агентство, обоих отпустили на свободу до суда.
Расследование власти начали в середине января, когда в одном из зданий был найден рюкзак с 33 пакетиками с марихуаной. Где именно была обнаружена сумка и какое количество вещества в ней было, не уточняется. Следствие установило, что рюкзак принадлежал 30-летнему местному жителю. При обыске у родственников также обнаружили наркотические вещества.
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