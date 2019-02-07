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Труп пожилого мужчины с тряпкой в горле обнаружили в Зеленограде 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Зеленоградские следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера, тело которого обнаружили в 11-м микрорайоне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в квартире корп. 1121 было обнаружено тело 79-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. «В среду, 6 февраля, поступили результаты экспертизы, которая показала, что гражданин задохнулся. Из горла покойного извлекли фрагмент ткани», — сказал источник.
Жена погибшего сообщила, что ее супруг являлся инвалидом второй группы, страдал рассеянным психозом и часто падал. Также гражданин состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи проводят проверку.
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