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У москвича похитили шпица 

Мослента 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
В столичное отделение полиции поступило заявление о краже собаки. Об этом в четверг, 7 февраля, агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным ведомства, поступило сообщение о том, что на улице Дубнинская на севере столицы в районе дома 61 злоумышленник похитил у местного жителя собаку породы шпиц.
Собеседник агентства уточнил, что ведомство проводит розыскные мероприятия по заявленными приметам.
В августе прошлого года сообщалось о том, что сотрудники полиции задержали безработную женщину, которая похитила таксу из квартиры пенсионера в районе Ясенево на юго-западе столицы. Как рассказал полиции потерпевший, собаку стоимостью около восьми тысяч рублей украла его 26-летняя знакомая.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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