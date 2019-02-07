СМИ: неизвестный с ножом напал на гендиректора «Агрохолдинга Истра»

Вооруженный ножом мужчина напал на гендиректора «Агрохолдинга Истра» Дениса Козлова . Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Денису Козлову нанесли несколько ножевых ранений. Нападение произошел в офисе компании на улице Зорге, сказал собеседник издания.

По информации источника ТАСС, на Козлова совершил нападение один из акционеров «Агрохолдинга Истра».

Как сообщил «360» источник в экстренных службах, после нападения на Дениса Козлова злоумышленник попытался покончить с собой. Он, как пострадавший гендиректор агрохолдинга, госпитализирован.

В состав холдинга входят компании, занимающиеся растениеводством, обработкой и хранением зерна, птицеводством. Денис Козлов занял пост гендиректора агрохолдинга с 2015 года.