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СМИ: неизвестный с ножом напал на гендиректора «Агрохолдинга Истра» 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вооруженный ножом мужчина напал на гендиректора «Агрохолдинга Истра» Дениса Козлова. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.
Денису Козлову нанесли несколько ножевых ранений. Нападение произошел в офисе компании на улице Зорге, сказал собеседник издания.
По информации источника ТАСС, на Козлова совершил нападение один из акционеров «Агрохолдинга Истра».
Как сообщил «360» источник в экстренных службах, после нападения на Дениса Козлова злоумышленник попытался покончить с собой. Он, как пострадавший гендиректор агрохолдинга, госпитализирован.
В состав холдинга входят компании, занимающиеся растениеводством, обработкой и хранением зерна, птицеводством. Денис Козлов занял пост гендиректора агрохолдинга с 2015 года.
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