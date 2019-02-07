Похитившие украинского авторитета в Москве признались в его убийстве

По словам источника издания, поначалу Александр Сошников и Владимир Тайманкин заявляли на допросах, что ничего не знают о судьбе Василенко. Однако недавно задержанные признались, что похищенного уже нет в живых, а также указали примерное место, где спрятано тело.

Поскольку от него избавлялись в темноте в лесистой местности, Сошников и Тайманкин смогли лишь приблизительно сказать, где находится захоронение. Сотрудники правоохранительных органов надеются обнаружить останки Василенко до конца текущей недели.

На допросах задержанные заявили, что похитили Василенко, поскольку тот был должен им деньги за выполненные криминальные задания.

Василенко был похищен 10 января из московского ресторана «Базилик». Как сообщалось, в помещение ресторана вошла группа мужчин и приказала авторитету следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Мужчина получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли.

Во время обысков в квартире авторитета был обнаружен целый арсенал оружия, включая снайперские винтовки и взрывчатые вещества. Василенко считался влиятельным криминальным авторитетом на Украине, поддерживавшим тесные связи с представителями российских мафиозных кругов. В Москве он проживал нелегально по паспорту на чужое имя и вел практически подпольный образ жизни.