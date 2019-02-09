Помпео предоставил конгрессу новые данные о расследовании убийства Хашукджи

Госсекретарь США Майк Помпео предоставил конгрессу обновленные данные о расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил РИА Новости представитель госдепартамента

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался предоставлять сенату в установленные сроки позицию своей администрации о предполагаемой причастности саудовского наследного принца к убийству журналиста Хашукджи.

"Мы регулярно консультировались и связывались с конгрессом, после убийства Джамаля Хашукджи 2 октября. Мы можем подтвердить, что госсекретарь предоставил сегодня новую информацию. Мы продолжим консультироваться с конгрессом и работать над тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве Джамаля Хашукджи", — заявил пресс-секретарь.

Работавший на Washington Post и проживавший в США последние годы Хашукджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Саудовские власти только через две недели признались, что он был убит в консульстве в результате ссоры, по этому делу были задержаны 11 человек. Для пяти задержанных саудовская прокуратура потребовала смертной казни.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Ранее Трамп допустил возможность того, что саудовскому наследному принцу было известно об убийстве Хашукджи, однако дал понять, что не намерен принимать новых мер против королевства. США внесли в список санкций 17 саудовских подданных, которые, по мнению Вашингтона, причастны к убийству.