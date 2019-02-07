В Крыму задержан заместитель полпреда Кадырова, подозреваемый в вымогательстве доли в бизнесе

Полицейские Крыма задержали Мурада Саидова, который является помощником представителя главы Чечни в республике Крым Исы Хачукаева. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Операция по задержанию чеченского представителя, подозреваемого в рэкете и рейдерстве, произошло в ресторане "Встреча" в городе-курорте Саки. 6 февраля в полицию поступил анонимный звонок о драке в ресторане. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов обнаружили там более десятка вооруженных людей, избивавших бизнесмена чеченского происхождения Ибрагима Алиева. По предварительным данным, Алиев получил тяжкие телесные повреждения.

Причиной расправы был отказ Алиева удовлетворить требование Саидова о передаче ему доли в бизнесе.

У задержанных было изъято несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет, а также боеприпасы.

В МВД отказались прокомментировать информацию о задержании Мурада Саидова, назвав вопрос компетенцией Следственного комитета . В главном следственном управлении СК РФ по Крыму не смогли оперативно ответить на запрос. А телефон постпреда Рамзана Кадырова в Крыму Исы Хачукаева на момент публикации был выключен.

Радиостанция опубликовала серию оперативных фотографий, сделанных сразу после задержания предполагаемых рэкетиров. Судя по снимкам, они были вооружены несколькими пистолетами. На одной фотографии запечатлен автомобиль Hummer черного цвета с московскими номерами, который, вероятно, использовали нападавшие.

Ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

"По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку. По полученной информации изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы", — написал глава Чечни.

По словам Кадырова, "у нас в стране на руках у населения миллионы единиц травматического и охотничьего оружия", ношение которого с соблюдением закона не является преступлением.

"Оба участника инцидента — чеченцы, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт. Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствие с законом", — добавил Кадыров.

По его словам, Мурад Саидов "был одним из помощников постпреда на общественных началах".