В Крыму полиция задержала в республике

Крыму полиция задержала заместителя постпреда Кадырова в республике. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Речь идёт о Мураде Саидове, помощнике представителя главы ЧР в Республике Крым Исы Хачукаева. По данным собеседника радиостанции, его подозревают в вымогательстве.

Как стало известно, задержание произошло в ресторане «Встреча» в городе Саки. 6 февраля в полицию поступил анонимный звонок о драке в ресторане. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов обнаружили там более десятка вооруженных людей, избивавших предпринимателя чеченского происхождения Ибрагима Алиева. По предварительным данным, Алиев получил тяжкие телесные повреждения.

Как утверждает источник радиостанции, причиной конфликта стал отказ Алиева на требование Саидова передать ему долю в бизнесе.

У задержанных было изъято несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет, а также боеприпасы.