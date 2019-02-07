Дружившим с Арашуковым генералом заинтересовался СКР 

В отношении первого замруководителя управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии генерал-майора юстиции Казбека Булатова началась служебная проверка.
«Накануне Булатов подал рапорт об освобождении от должности», — сообщили в Следственном комитете РФ.
Проверку начали и в отношении заместителя руководителя управления СКР по КЧР Арсена Езаова.
Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд приступил к рассмотрению жалобы на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, которого считают причастным к убийствам. Выступая на заседании, сенатор заявил, что дело носит заказной характер. Басманный суд столицы арестовал члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики 32-летнего Рауфа Арашукова, его брата Руслана и отца Рауля, а также трёх топ-менеджеров регионального управления «Газпрома». По версии следствия, Рауль Арашуков создал преступное сообщество для похищения газа на территории Северо-Кавказского федерального округа.