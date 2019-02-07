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Дружившим с Арашуковым генералом заинтересовался СКР 

News.ru + ещё 17 3 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
В отношении первого замруководителя управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии генерал-майора юстиции Казбека Булатова началась служебная проверка.
«Накануне Булатов подал рапорт об освобождении от должности», — сообщили в Следственном комитете РФ.
Проверку начали и в отношении заместителя руководителя управления СКР по КЧР Арсена Езаова.
Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд приступил к рассмотрению жалобы на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, которого считают причастным к убийствам. Выступая на заседании, сенатор заявил, что дело носит заказной характер. Басманный суд столицы арестовал члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики 32-летнего Рауфа Арашукова, его брата Руслана и отца Рауля, а также трёх топ-менеджеров регионального управления «Газпрома». По версии следствия, Рауль Арашуков создал преступное сообщество для похищения газа на территории Северо-Кавказского федерального округа.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Рауль Арашуков , Газпром , Совет Федерации , Мосгорсуд , СКР , Карачаево-Черкесская Республика
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