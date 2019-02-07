Дружившим с Арашуковым генералом заинтересовался СКР

«Накануне Булатов подал рапорт об освобождении от должности», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Проверку начали и в отношении заместителя руководителя управления СКР по КЧР Арсена Езаова.