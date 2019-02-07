В Подмосковье нашли фрагменты тела женщины

Фрагменты тела женщины нашли в Раменском районе Подмосковья на берегу Москва-реки, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

По данным полиции, 1 февраля в прибрежной зоне Москва-реки около сельского поселения Верейское Раменского района обнаружены фрагменты тела человека — руки и ноги.

"По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что фрагменты тела принадлежат женщине.

Отмечается, что сейчас устанавливается личность погибшей, а также причастные к ее убийству. Назначено проведение судебно-медицинского исследования.