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В Подмосковье нашли фрагменты тела женщины 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Фрагменты тела женщины нашли в Раменском районе Подмосковья на берегу Москва-реки, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.
По данным полиции, 1 февраля в прибрежной зоне Москва-реки около сельского поселения Верейское Раменского района обнаружены фрагменты тела человека — руки и ноги.
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"По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что фрагменты тела принадлежат женщине.
Отмечается, что сейчас устанавливается личность погибшей, а также причастные к ее убийству. Назначено проведение судебно-медицинского исследования.
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Криминал , Происшествия , СКР , Московская область
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