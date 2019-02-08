СК возбудил дело после конфликта в самарской колонии 

Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта заключённых в исправительной колонии №5 в Самаре, в результате которого были госпитализированы 17 человек.
Об этом информирует пресс-служба СК СК по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК России — «Хулиганство», — заявили в ведомстве.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17.
8 февраля в Самаре произошёл конфликт между заключёнными колонии.