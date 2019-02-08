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СК возбудил дело после конфликта в самарской колонии 

RT на русском + ещё 6 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта заключённых в исправительной колонии №5 в Самаре, в результате которого были госпитализированы 17 человек.
Об этом информирует пресс-служба СК СК по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК России — «Хулиганство», — заявили в ведомстве.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17.
8 февраля в Самаре произошёл конфликт между заключёнными колонии.
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Самара
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