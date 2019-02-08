В Твери арестовали торговца людьми

Три дня назад сотрудники управления ФСБ по Тверской области задержали ранее объявленного в международный розыск гражданина Туркменистана по фамилии Сатыпалдыев.

Сегодня он был арестован по подозрению в торговле людьми, незаконном обороте оружия и доведении до самоубийства или до покушения на самоубийство.

По версии следствия, сообщник Сатыпалдыева похищал людей в Туркмении, на самолете доставлял их в Москву и продавал Сатыпалдыеву, который отвозил их в Тверь и насильно удерживал.

Правоохранители полагают, что так Сатыпалдыев и его подельник поступили по меньшей мере с пятью людьми.

Уроженец Туркменистана был заключен под стражу на месяц — до 5 марта.