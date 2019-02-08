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В Твери арестовали торговца людьми 

Рамблер + ещё 1 58 минут назад
Фото: Reuters
Торговца людьми и перевозчика оружия из Туркменистана арестовали в Твери, сообщает со ссылкой на пресс-службу Заволжского райсуда «Московский комсомолец».
Три дня назад сотрудники управления ФСБ по Тверской области задержали ранее объявленного в международный розыск гражданина Туркменистана по фамилии Сатыпалдыев.
Сегодня он был арестован по подозрению в торговле людьми, незаконном обороте оружия и доведении до самоубийства или до покушения на самоубийство.
По версии следствия, сообщник Сатыпалдыева похищал людей в Туркмении, на самолете доставлял их в Москву и продавал Сатыпалдыеву, который отвозил их в Тверь и насильно удерживал.
Правоохранители полагают, что так Сатыпалдыев и его подельник поступили по меньшей мере с пятью людьми.
Уроженец Туркменистана был заключен под стражу на месяц — до 5 марта.
Криминал , ФСБ , Московский комсомолец , Тверская Область , Тверь , Туркмения
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