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Бандитский Петербург: как «бригада» Саши Адвоката похищала и убивала людей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
На днях в Санкт-Петербурге вынесли приговор юристу Александру Кайданову. Как оказалось, уважаемый член областной коллегии адвокатов был участником жестокой банды. В нее также входили оперативник уголовного розыска, владелец сети ресторанов, риелторы и несколько рядовых громил. Группировка действовала семь лет, а все ее преступления долго расследовались по отдельности. О том, на кого охотились киллеры банды и почему один из них решил сдать подельников, — в материале РИА Новости.

Убийство на Бассейной

В ноябре 2010-го директор санкт-петербургской Контейнерной компании Михаил Кусков вышел из подъезда своего дома и направился к автомобилю. В этот момент со спины к нему подбежали двое и несколько раз ударили монтировкой по голове. Мужчина упал, после чего нападавшие добили его ножом. От полученных травм и ранений коммерсант скончался на месте.
По факту убийства сразу возбудили уголовное дело. Оперативники и следователи опросили очевидцев, выяснили, с кем у бизнесмена могли быть конфликты, но выйти на след преступников не удалось. Со временем расследование приостановили.
Месяцем ранее, в начале октября, посетители мастерской, расположенной в подвале дома на улице Бассейной, обнаружили внутри сильно избитую сотрудницу. Она почти не подавала признаков жизни и скончалась по пути в больницу. Рассказать о том, что произошло, потерпевшая не успела.
Позже выяснилось, что убитая — 48-летняя Марина Бялик. Незадолго до нападения она освободилась из колонии и открыла лавку по ремонту обуви. Следователи установили круг знакомых погибшей, пообщались с клиентами ателье, но никаких зацепок не нашли.
В обоих преступлениях было одно интересное совпадение: по соседству с мастерской, где неизвестные до смерти избили Бялик, располагалась адвокатская контора Александра Кайданова. Он же участвовал в судебной тяжбе по взысканию десяти миллионов рублей с бизнесмена Кускова. Но так как уголовные дела расследовались разными отделами, силовики не сопоставили факты и не обратили внимание на эту деталь.

Ресторатор, юрист и опер

Раскрыть убийства удалось лишь шесть лет спустя, когда в апреле 2016-го в полицию пришел некий Владислав Кураев и завил, что хочет сделать чистосердечное признание. Через пару часов оперативники и следователи узнали не только о том, кто расправился с Бялик и Кусковым, но и об организованной преступной группировке, действовавшей в городе на протяжении семи лет.
"Банду еще в 2009-м основал владелец сети городских ресторанов Ахмед Сахратулаев. Ее участниками стали полицейский, адвокат, риелторы и несколько так называемых торпед — рядовых бандитов. Все — хорошие знакомые предпринимателя, — рассказал РИА Новости старший следователь третьего следственного отдела Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Никита Хозяинов. — Группировка специализировалась на мошенничествах с квартирами и займами, убийствах, а также похищении людей".
Оперуполномоченный отдела по борьбе с этническими преступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгений Попов отвечал за силовое прикрытие и учил членов банды не оставлять улик. По версии следствия, именно благодаря связям Сахратулаева Попов, имевший судимость, устроился в правоохранительные органы, а через шесть лет службы перевелся в главк.
Поиском жертв и юридическим оформлением мошеннических схем занимался член областной коллегии адвокатов Александр Кайданов. Впрочем, он предпочитал называть себя Саша Адвокат — по аналогии с героями культового сериала "Бандитский Петербург".
"Кайданов не квалифицированный юрист, но как человек — довольно алчный, эгоистичный и высокомерный, — считает следователь. — То же самое касается Попова. Все их преступные действия были направлены на извлечение выгоды".

По заказу Адвоката

По наводке юриста в мае 2010-го бандиты похитили бизнесмена Михаила Кускова, вывезли его за город и, угрожая пистолетом, заставили подписать долговую расписку о получении им десяти миллионов рублей. Затем с помощью этого документа Кайданов с подельником Борисом Клементовым попытались отсудить у коммерсанта недвижимость, но тот заблаговременно переписал все имущество на родственников.
"По закону в случае смерти Кускова взыскание долга автоматически переходило на его наследников. Зная об этом, Кайданов предложил убить предпринимателя, — продолжает следователь. — Киллеры подкараулили Кускова возле дома и забили арматурой. Через несколько месяцев Клементов отсудил у родственников погибшего квартиру".
Еще одной жертвой Саши Адвоката стала мастер по ремонту обуви Марина Бялик.
"Она работала в помещении, располагавшемся рядом с адвокатской конторой Кайданова, — объясняет Никита Хозяинов. — Так как у женщины не было квартиры, жила она прямо в ателье. Юристу такое соседство не нравилось, и он предложил Бялик выселиться. На этой почве между ними произошел конфликт".
Посоветовавшись с остальными членами банды, Кайданов решил избавиться от неуступчивой оппонентки. Мокрое дело поручили "штатному" киллеру банды Михаилу Васюку.
"Он нанес Бялик около 20 ударов арматурой и три раза выстрелил в нее из травматического пистолета, — добавляет следователь. — Уже будучи в СИЗО, Васюк признался, что погибшая до сих пор ему снится".

Сгубила жадность

Кроме убийств, бандиты проворачивали аферы, присваивая чужие квартиры. Основную часть прибыли от многомиллионных мошенничеств забирали Сахратулаев, Попов и Кайданов. Остальные члены банды довольствовались десятками тысяч рублей. В итоге киллеру Владиславу Кураеву это надоело, он решил выйти из дела.
"Узнав об этом, участники банды вынесли ему смертный приговор, — продолжает Хозяинов. — Но привести в исполнение не успели — один из приятелей предупредил Кураева об опасности, и тот отправился в полицию".
Он в подробностях рассказал о совершенных преступлениях и назвал имена участников группировки. Одним из первых задержали оперативника Попова, отмечавшего день рождения. Когда в ресторан зашли сотрудники УСБ и надели на него наручники, он сначала подумал, что это розыгрыш. Затем взяли и остальных членов банды.
Из восьми человек на сделку со следствием пошли двое: киллер Васюк и юрист Кайданов.
"Он сразу сознался во всех преступлениях и сдал подельников", — сообщил следователь.
В итоге Кайданова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, а Васюка — к 12. Уголовное дело в отношении остальных бандитов сейчас слушается в Санкт-Петербургском городском суде. Лидеру группировки Сахратулаеву и экс-полицейскому Попову грозит пожизненное лишение свободы. По версии следствия, на их счету семь эпизодов: два убийства, похищение человека и четыре мошенничества.
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Криминал , Статьи , Никита Хозяинов , Евгений Попов , МВД , ФСИН , РИА Новости , Санкт-Петербург
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