Шакро Молодого отправили по этапу в колонию

Захарий Калашов , известный как криминальный авторитет Шакро Молодой, в понедельник отправлен по этапу в колонию, сообщил РИА Новости его адвокат Тенгиз Папаскуа.

"В понедельник его отправили по этапу", — сказал адвокат агентству, отказавшись отвечать, в какой регион направили осужденного.

"Я знаю, но зачем говорить, пока он не доехал, как доедет скажу", — добавил он.

Последнее время после приговора Шакро содержался в СИЗО-3 ("Пресня").

Его ближайший соратник — Андрей Кочуйков по кличке Итальянец все еще остается в Москве.

"Андрей Кочуйков на данный момент находится в СИЗО "Бутырка", — сказал агентству адвокат осужденного Евгений Устин.

Калашов приговорен к девяти годам десяти месяцам колонии строгого режима, его ближайший соратник Кочуйков — к отправлен в колонию на восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначены сроки от семи до девяти лет колонии. Вместе с Калашовым и Кочуйковым по делу проходят 12 человек.