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Шакро Молодого отправили по этапу в колонию 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Захарий Калашов, известный как криминальный авторитет Шакро Молодой, в понедельник отправлен по этапу в колонию, сообщил РИА Новости его адвокат Тенгиз Папаскуа.
"В понедельник его отправили по этапу", — сказал адвокат агентству, отказавшись отвечать, в какой регион направили осужденного.
"Я знаю, но зачем говорить, пока он не доехал, как доедет скажу", — добавил он.
Последнее время после приговора Шакро содержался в СИЗО-3 ("Пресня").
Его ближайший соратник — Андрей Кочуйков по кличке Итальянец все еще остается в Москве.
"Андрей Кочуйков на данный момент находится в СИЗО "Бутырка", — сказал агентству адвокат осужденного Евгений Устин.
Калашов приговорен к девяти годам десяти месяцам колонии строгого режима, его ближайший соратник Кочуйков — к отправлен в колонию на восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначены сроки от семи до девяти лет колонии. Вместе с Калашовым и Кочуйковым по делу проходят 12 человек.
Калашов, Кочуйков и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России. Суть предъявленных обвинений, по ряду которых уже вынесены приговоры, в том, что высокопоставленные офицеры СК РФ за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Кочуйкова, арестованного после перестрелки у одного из московских ресторанов.
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Криминал , Происшествия , Андрей Кочуйков , Шакро Молодой , Евгений Устин , СКР , ФСИН , РИА Новости
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