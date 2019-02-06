Покровителя борделей задержали в Архангельске 

Бывшего сотрудника уголовного розыска арестовали в Архангельске. Видео задержания предоставил Следственный комитет. Следствие полагает, что в течение нескольких лет мужчина покрывал деятельность местных домов терпимости. Имея доступ к информации о предстоящих проверках, полицейский предупреждал владельцев борделей, за что получал от них вознаграждение. За время сотрудничества с публичными домами страж порядка обогатился на 4 000 000 рублей. На кадрах видно, как задержанного мужчину полицейские ведут в автобус, где проверяют наличие на руках окрашивающего раствора. Такие же следы имеются на деньгах, которые он получил за очередное предупреждение о проверке.