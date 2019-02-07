Бездомного мужчину забили насмерть в Башкирии

республике Башкортостан осудили 56-летнего жителя деревни Базилевка, который заставил своего подчиненного избить, а затем и вовсе убить бездомного мужчину. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

По данным издания, весной 2014 года пострадавший попытался устроиться разнорабочим, но работодатель ему отказал, якобы тот украл инструменты с предыдущего места работы. Возник конфликт. Во время ссоры он позвал другого рабочего и приказал избить «соискателя», что и было исполнено.

Мужчина потерял сознание, и его отвезли на берег Уфимки, чтобы утопить. Когда он начал приходить в себя, то получил очередную серию ударов палкой, которые оказались фатальными. Суд присяжных признал мужчин виновными.