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Бездомного мужчину забили насмерть в Башкирии 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В республике Башкортостан осудили 56-летнего жителя деревни Базилевка, который заставил своего подчиненного избить, а затем и вовсе убить бездомного мужчину. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, весной 2014 года пострадавший попытался устроиться разнорабочим, но работодатель ему отказал, якобы тот украл инструменты с предыдущего места работы. Возник конфликт. Во время ссоры он позвал другого рабочего и приказал избить «соискателя», что и было исполнено.
Мужчина потерял сознание, и его отвезли на берег Уфимки, чтобы утопить. Когда он начал приходить в себя, то получил очередную серию ударов палкой, которые оказались фатальными. Суд присяжных признал мужчин виновными.
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Криминал , Происшествия , Башкортостан
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