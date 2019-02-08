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Возбуждение дела против ведущей «Эха Москвы в Пскове» признали законным 

РИА Новости + ещё 32 2 часа назад
Фото: Newsru.com
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Прокуратура Псковской области признала законным возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма против ведущей одной из программ радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
В среду адвокат журналистки Татьяна Мартынова сообщала РИА Новости, что в доме Прокопьевой прошли обыски. По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о террористическом акте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК РФ возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
"Прокуратурой Псковской области признано законным и обоснованным решение органа предварительного следствия о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки Светланы Прокопьевой по факту публичного оправдания терроризма", — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство отмечает, что решение о возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в судебном порядке. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.
Ранее сообщалось, что мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию «Эхо Москвы в Пскове» в связи с эфиром программы Прокопьевой, а также интернет-издание «Псковская лента новостей» на 200 тысяч рублей за публикацию текста передачи.
В четверг по делу в отношении Прокопьевой в управлении СК РФ по Псковской области допросили в качестве свидетелей главного редактора радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Максима Костикова и заместителя директора медиахолдинга «Гражданская пресса», в состав которого входит радиостанция, Константина Калиниченко.
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Криминал , Татьяна Мартынова , СКР , РИА Новости , Эхо Москвы , Псков , Псковская Область , Санкт-Петербург
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