В прокуратуре назвали законным возбуждение дела против псковской журналистки Прокопьевой 

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Возбуждение уголовного дела в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая подозревается в призывах к терроризму, является законным и обоснованным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Псковской области, размещенном в пятницу на сайте ведомства.
Ранее Прокопьева сообщила ТАСС о том, что в ходе допроса она воспользовалась статьей 51 Конституции РФ, разрешающей не свидетельствовать против себя, а также заявила следователям «о непризнании и отрицании всех подозрений», которые озвучены в отношении нее. «Прокуратурой Псковской области признано законным и обоснованным решение органа предварительного следствия о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки Светланы Прокопьевой по факту публичного оправдания терроризма», — говорится в сообщении.
Прокопьева подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"), ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции «подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске» (в октябре 2018 года, погиб один человек). Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства «Псковская лента новостей» и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой, на 200 тыс. рублей оштрафовано интернет-издание «Псковская лента новостей», опубликовавшее текстовую версию радиопрограммы.
В четверг прокурор Псковской области Сергей Белов сообщил журналистам, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержится оправдание терроризма, из-за которого в отношении нее возбуждено уголовное дело. «В соответствии с заключением, которое имеется в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, есть действительно оправдание и некие публичные призывы к оправданию терроризма», — сказал прокурор Псковской области.
Белов при этом отметил, что статья Прокопьевой у него вызвала недоумение. «Когда я читал эту статью, она у меня тоже вызвала некое недоумение, как я понял из содержания статьи, там критикуется власть, критикуются представители правоохранительного блока, а дальше делается вывод, что, наверное, правильно сделал этот мальчик, который пошел и что-то взорвал в приемной ФСБ. Есть статья 205.2, она специально была введена для того, чтобы предотвращать такие попытки оправдания терроризма», — резюмировал руководитель ведомства, посоветовав адвокатам Прокопьевой оспорить в суде возбуждение уголовного дела. В конце октября 2018 года на входе в здание УФСБ по Архангельской области произошел взрыв, погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство, были ранены трое сотрудников УФСБ.
Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио «Свобода», а также сотрудничает с «Эхо Москвы в Пскове», где выходит ее авторская программа «Минутка просветления». Ранее она возглавляла редакцию газеты «Псковская губерния».