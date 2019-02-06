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В доме журналистки радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прошли обыски 

РИА Новости + ещё 15 5 часов назад
Фото: Daily Storm
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме журналистки радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в среду адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.
"У Светланы дома провели обыск и в настоящий момент она доставлена на допрос", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, следственные мероприятия проходят в рамках дела об обвинении журналистки в оправдании терроризма. Адвокат уточнила, что ранее региональный СК возбудил в отношении Прокопьевой дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
Дело было возбуждено после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о террористическом акте в России, оценив действия террориста.
В региональном управлении СК не комментируют данную информацию.
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Криминал , Татьяна Мартынова , СКР , МВД , РИА Новости , Эхо Москвы , Псков , Санкт-Петербург
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