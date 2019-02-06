Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Барнаула убил женщину, попросившую у него милостыню 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Суд Октябрьского района Барнаула признал местного жителя виновным в убийстве женщины, попросившей у него милостыню, и приговорил его к 11 годам колонии особого режима, сообщает в среду СК РФ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, вечером 22 августа 2018 года на улице Бульвар 9 Января в Барнауле к 31-летнему мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, подошла 60-летняя женщина и попросила милостыню.
"Мужчина отказал пенсионерке, но она продолжила свои просьбы, чем его разозлила. Он достал нож и нанес ей в область грудной клетки не менее четырех ударов, от которых потерпевшая скончалась на месте. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что ранее мужчина уже отбывал длительное наказание в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска Утомленные рынком: авиакомпании опять требуют повышения цен на билеты
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Алтайский Край , Барнаул
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
Опубликовано прощальное видео Децла
Шоу-бизнес
Бронебойные возможности"Удава" показали на видео
Армия Оружие
Отец Децла опубликовал обращение к умершему сыну
Шоу-бизнес
Запад совершил роковую ошибку в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Зеленый костюм рокера «Паука» взволновал полицию
Шоу-бизнес Криминал
На оранжевой ветке метро остановились поезда
Происшествия
В Японии Курилы назвали идеальным местом для ракет США
Оружие Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение