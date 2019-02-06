Житель Барнаула убил женщину, попросившую у него милостыню

По данным ведомства, вечером 22 августа 2018 года на улице Бульвар 9 Января в Барнауле к 31-летнему мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, подошла 60-летняя женщина и попросила милостыню.

"Мужчина отказал пенсионерке, но она продолжила свои просьбы, чем его разозлила. Он достал нож и нанес ей в область грудной клетки не менее четырех ударов, от которых потерпевшая скончалась на месте. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что ранее мужчина уже отбывал длительное наказание в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления.