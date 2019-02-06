ФСБ пришла к российским сектантам

Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций были признаны Верховным судом экстремистскими. Их деятельность в России запрещена. Значительное количество литературы «Свидетелей Иеговы» включено в Федеральный список экстремистских материалов.

«В организации действует запрет на переливание крови адептам и их детям, из-за чего неоднократно фиксировались факты смерти несовершеннолетних», — отметил источник.

20 сентября 2018 года сообщалось, что в Перми силовики задержали членов «Свидетелей Иеговы». По предварительным данным, задержанные проводили собрания и прием новых членов в организацию. Эта деятельность и явилась главной причиной для возбуждения уголовного дела.