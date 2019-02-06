В Москве задержали главу отдела центральной таможни

Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.

По данным следствия, в апреле 2018 года подозреваемый получил от представителя коммерческой организации, осуществляющей импорт товаров, взятку в 347 тысяч рублей — за уменьшение штрафных санкций в рамках возбужденного против коммерческой организации административного производства и за дальнейшее отсутствие проверок в отношении неё.

"Пятого февраля в результате совместно проведенных сотрудниками московского межрегионального СУ на транспорте СК и управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий должностное лицо центральной оперативной таможни задержано", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки.