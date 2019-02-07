Подозреваемая в гибели ребенка Подольске созналась в содеянном

Валентина Рахимова, которая была опекуном трехлетнего ребенка, умершего в подмосковном Подольске , созналась, что нанесла ему удары рукой. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на СК.

Кроме того, женщина призналась, что периодически была мальчика на протяжении всего времени опеки.

Именно приемную мать погибшего мальчика подозревают в его избиении, которое оказалось фатальным.

В больницу ребенок попал 29 января. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга. 4 февраля мальчик скончался, а спустя три дня были задержаны оба его опекуна.