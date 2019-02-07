Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемая в гибели ребенка Подольске созналась в содеянном 

Москва24 + ещё 36 7 февраля 2019
Фото: Москва24
Валентина Рахимова, которая была опекуном трехлетнего ребенка, умершего в подмосковном Подольске, созналась, что нанесла ему удары рукой. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на СК.
Кроме того, женщина призналась, что периодически была мальчика на протяжении всего времени опеки.
Именно приемную мать погибшего мальчика подозревают в его избиении, которое оказалось фатальным.
В больницу ребенок попал 29 января. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга. 4 февраля мальчик скончался, а спустя три дня были задержаны оба его опекуна.
Москва24: последние новости
Сотрудника ФСБ обокрали в Москве Избитого подростка без одежды нашли в Щербинке Помощник постпреда Чечни задержан в Крыму
Криминал , Подольск
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Оружие
Названа причина ЧП в Домодедово
Происшествия
США испытали дальнобойную гаубицу
Армия Оружие
Киркоров оценил шансы Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение