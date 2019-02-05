Житель Анапы расстрелял соседей за громкую музыку 

Видеокамера уличного наблюдения запечатлела трагическое происшествие в Анапе. 53-летнему мужчине не понравилось, что его соседи слушали музыку на большой громкости, поэтому он сделал им замечание. Меломаны, отец и сын, отправились к соседу, чтобы прояснить ситуацию. На кадрах видно, что несколько мужчин, в том числе 60-летний отец и 30-летний сын, подходят к дому. Однако недовольные сосед решил не тратить время на слова, вытащил ружьё и начал стрелять в незваных гостей. Сначала упал один мужчина, затем второй. И отец, и сын скончались. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело.