Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска

Земельный конфликт

Вялова убили в ночь на 30 августа 1994-го — зарезали возле собственного дома. Тело утром обнаружили соседи. По версии следствия, мэра "заказал" главарь местной банды — известный в те времена предприниматель экс-депутат Копейского горсовета Владимир Булдашев. Мотив — конфликт из-за муниципальной земли.

За три года до убийства градоначальника администрация Копейска передала Булдашеву, руководившему фермерским хозяйством "Бутас", несколько объектов с участками земли. Вялов, занявший пост мэра в 1993-м, усомнился в законности сделки и потребовал все вернуть, а также обратился в налоговую инспекцию с просьбой проверить деятельность предпринимателя.

Как считает следствие, Булдашева такой расклад не устроил. Решив устранить нового главу города, он поручил племяннику Алексею Соколову найти подходящих исполнителей. Выбор пал на знакомых Соколова из Республики Крым: Кима, Ишбулатова и Жданова. По свидетельским показаниям, перечисленным в приговоре по другому делу, они промышляли разбойными нападениями и в случае чего "могли убрать кого нужно".

По версии силовиков, крымчане согласились убить мэра за 12 тысяч долларов. Все трое прибыли в Челябинск в июле 1994-го, примерно два месяца ушло на подготовку. Как полагают следователи, в ночь убийства Ишбулатов и Жданов вооружились кухонными ножами, подкараулили мэра на пустыре и нанесли ему множество ударов.

Впрочем, все это силовики выяснили лишь спустя много лет. Тогда же, в начале 1990-х, расследование забуксовало, хотя о конфликте между Вяловым и Булдашевым родственники и знакомые убитого рассказали сразу, а в офисе и квартире предпринимателя провели обыски. Следственные действия обернулись угрозами в адрес оперативников: им пообещали большие проблемы вплоть до увольнения — у Булдашева было много влиятельных друзей. Реальных зацепок найти не удалось, и дело отправили в архив. Спорную землю предприниматель позднее оформил в собственность.

Фермерские разборки

По данным прокуратуры Челябинской области, в банде предприимчивого фермера состояли восемь человек, тон задавали племянники — братья Соколовы. Группировка действовала с 1994 по 2006 год, в послужном списке — убийства, мошенничество, присвоение чужого имущества и другие преступления. По свидетельским показаниям к одному из уголовных дел, члены ОПГ также угоняли и перепродавали дорогие иномарки.

Жертвами бандитов, как правило, становились конкуренты из числа местных предпринимателей. Так, например, в 1999-м убили директора агрофирмы "Спутник" Владимира Курятникова, в 2004-м — директора совхоза "Вперед" Валерия Бондаренко

В 2007-м Булдашева приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и хищения имущества. В 2011-м добавилось обвинение в убийстве криминального авторитета Владимира Венкова по прозвищу Птеня, послужившее первой ниточкой к раскрытию дела о гибели мэра.

Крымский вопрос

Птеню убили в 1998-м. Криминальные авторитеты повздорили из-за деревообрабатывающего цеха, хозяин которого задолжал сразу обеим бандам. Булдашев забрал все производство себе и делиться с другими кредиторами не желал.

По версии следствия, к убийству опять привлекли крымчан. Как и в прошлый раз, Соколов лично обо всем договорился, на дело приехали Ишбулатов, Ким и его брат.

Чтобы подобраться к криминальному авторитету, пришлось схитрить. Вечером восьмого января Венков с друзьями играл в бильярд, дверь в помещение была закрыта. Чтобы выманить жертву на улицу, наемники стали бросать снежки в припаркованный у входа автомобиль. После срабатывания сигнализации из дома вышел помощник Птени Пегов. Ему достались первые пули из ТТ, затем крымчане в масках ворвались в бильярдную и расстреляли Венкова. За Птеню они получили 25 тысяч долларов и автомобиль.

Это преступление оперативники не могли раскрыть более десяти лет — до тех пор, пока в 2009-м не явился с повинной один из членов банды. Он рассказал и о Птене, и о мэре Копейска. Ишбулатова задержали сразу, но Жданов и братья Кимы находились в тогда еще украинском Крыму.

"Следствие направило несколько запросов, ответа не последовало", — рассказали РИА Новости в прокуратуре Челябинской области. Дело Птени довели до суда, члены банды получили новые сроки, а папка с материалами по убийству Вялова снова отправилось на полку.

Возобновили расследование только в 2017-м. На свободу вышел один из ближайших подельников главаря банды, согласившийся сотрудничать с правоохранителями. Он раскрыл новые подробности, и следствие возобновило работу по крымчанам. Правда, задержали только Артура Кима: его брат уже умер, а Жданов успел бежать на Украину.

Спустя почти 25 лет следствие наконец собрало воедино доказательную базу и направило дело в суд. Скоро участники банды окажутся на скамье подсудимых.