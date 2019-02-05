Сына актера Бориса Смолкина обвиняют в мошенничестве на 179 миллионов рублей

Суд вынесет приговор уже 5 февраля.

Стало известно, что сына актера Бориса Смолкина Владимира обвиняют в мошенничестве на крупную сумму при организации гастролей нескольких ведущих театров страны. По версии правоохранителей, он вместе со своим сообщником Эдуардом Заболонковым вывел через сторонние компании почти 179 миллионов рублей.

Следствие уверено, что организатором преступления стал Заболонков. Вместе со Смолкиным они обслуживали кассу различных фирм и занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Смолкин-младший в паре вел учет и инкассацию. Так, за три года, с 2013-го по 2016-й предприимчивым организаторам выступлений удалось подзаработать свыше 11 миллионов рублей. А выводились средства с помощью фиктивных компаний, которые, якобы, занимались торговлей лесом, фруктами и другими товарами.

На заседании суда, которое состоялось 4 февраля, обвиняемые представили положительные характеристики. Как сообщает издание 78.ru, и Смолкин, и Заболонков свою вину признали полностью. Приговор Смолкину суд вынесет уже 5 февраля, сообщает сайт 78.ru.