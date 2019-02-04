Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер раненный бандитами полицейский из Нальчика 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Полицейский из Нальчика Аслан Балкаров, который получил ранения при нападении на экипаж ДПС, скончался в больнице 4 февраля, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по Кабардино-Балкарии.
Сообщается, что полицейский был перевезен на лечение в столичную больницу. Офицеру было 27 лет, у него остались жена и дочь.
Нападение на полицейских в Нальчике было совершено вечером 24 января. Трое нападавших были ликвидированы на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в Нальчике ликвидировали бандитов, напавших на полицейских.
Газета.Ru: последние новости
В посольстве России прокомментировали задержание экс-мэра Тулы на Кипре Полицейского в Подмосковье зарезала жена В ФСБ назвали причину задержания японского судна в Приморье
Криминал , Происшествия , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Нальчик
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Рогозин привел Путину не те цифры по ракетам
Политика
Инспекторы МАДИ не пропустили машину скорой помощи
Общество
Крупный обман россиян и другие события дня
В мире
В Ижевске рассказали, что могло убить Децла
Шоу-бизнес
Жена Децла анонсировала выход нового видео от рэпера
Шоу-бизнес
Киргизия настоятельно просит РФ о размещении военной базы
Армия Статьи
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Родные оставили сенатора Арашукова без еды в СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение