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Пропавший в Чите школьник двое суток играл у друга в компьютер 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Десятилетний мальчик, который пропал в Чите в субботу, двое суток играл у друга в компьютер, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по Забайкалью Егор Марков.
Ранее СК сообщил, что в Чите по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Школьник ушел из дома еще в субботу и пропал. С понедельника, после обращения матери в полицию, начались масштабные поиски мальчика с участием следователей, полиции и волонтеров.
"Через несколько часов после обращения матери ребенок был найден. Его нашел одни из волонтеров. После того, как его опросили, выяснилось, что ребенок двое суток был в гостях у друга, они играли в компьютер", — сказал Марков.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, изучат обстановку в семье ребенка. Уголовное дело будет прекращено, следствие инициирует постановку семьи на учет органов, обеспечивающих охрану прав несовершеннолетних.
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Криминал , СКР , РИА Новости , Чита
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