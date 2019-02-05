Пропавший в Чите школьник двое суток играл у друга в компьютер

Ранее СК сообщил, что в Чите по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Школьник ушел из дома еще в субботу и пропал. С понедельника, после обращения матери в полицию, начались масштабные поиски мальчика с участием следователей, полиции и волонтеров.

"Через несколько часов после обращения матери ребенок был найден. Его нашел одни из волонтеров. После того, как его опросили, выяснилось, что ребенок двое суток был в гостях у друга, они играли в компьютер", — сказал Марков.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, изучат обстановку в семье ребенка. Уголовное дело будет прекращено, следствие инициирует постановку семьи на учет органов, обеспечивающих охрану прав несовершеннолетних.