В Москве школьницу похитили посреди дня у ворот школы

17-летнюю москвичку похитили у ворот школы, сообщает телеграм-канал Mash. Похищение произошло на северо-западе Москвы около месяца назад, когда школьница шла на уроки. По словам пострадавшей девушки, напротив входа в школу остановилась машина, внутри находились двое мужчин. Один из них вышел, и, угрожая ножом, затащил ее в автомобиль. Похитители отвезли школьницу в квартиру, изнасиловали, после чего отпустили, пригрозив расправой, если она расскажет о произошедшем. Девушка обратилась в полицию почти месяц спустя. Преступников разыскивает полиция.