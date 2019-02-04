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Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский наказан

В Москве школьницу похитили посреди дня у ворот школы 

Рамблер + ещё 1 41 минуту назад
Фото: ТАСС
17-летнюю москвичку похитили у ворот школы, сообщает телеграм-канал Mash.
Похищение произошло на северо-западе Москвы около месяца назад, когда школьница шла на уроки. По словам пострадавшей девушки, напротив входа в школу остановилась машина, внутри находились двое мужчин. Один из них вышел, и, угрожая ножом, затащил ее в автомобиль.
Похитители отвезли школьницу в квартиру, изнасиловали, после чего отпустили, пригрозив расправой, если она расскажет о произошедшем.
Девушка обратилась в полицию почти месяц спустя. Преступников разыскивает полиция.
Криминал , Происшествия , Москва
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