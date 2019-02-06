СКР объявил в розыск ещё двух фигурантов дела Арашуковых

Речь идёт о топ-менеджерах газовых предприятий, которые могут быть причастны к хищению 30 миллиардов рублей у «Газпрома»

Об этом сообщили в СКР. Имена подозреваемых не приводятся.

По версии следствия, преступную группировку организовал советник главы компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков . Он был задержан 30 января в Санкт-Петербурге и этапирован в Москву. В тот же день задержали его сына — сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему вменяют особо тяжкие преступления, в том числе убийство двух человек.

К настоящему моменту по громкому делу арестованы шесть человек — это Арашуковы, их родственники и друзья.