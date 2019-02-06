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Над дочерью Кравец надругались в элитной школе
Над дочерью Кравец надругались в элитной школе

СКР объявил в розыск ещё двух фигурантов дела Арашуковых 

Говорит Москва + ещё 15 45 минут назад
Фото: ТАСС
Речь идёт о топ-менеджерах газовых предприятий, которые могут быть причастны к хищению 30 миллиардов рублей у «Газпрома».
Об этом сообщили в СКР. Имена подозреваемых не приводятся.
По версии следствия, преступную группировку организовал советник главы компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он был задержан 30 января в Санкт-Петербурге и этапирован в Москву. В тот же день задержали его сына — сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему вменяют особо тяжкие преступления, в том числе убийство двух человек.
К настоящему моменту по громкому делу арестованы шесть человек — это Арашуковы, их родственники и друзья.
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Криминал , Происшествия , Рауль Арашуков , Газпром , Газпром Межрегионгаз , СКР
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