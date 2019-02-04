На Кубани мужчина застрелил соседей из-за громкой музыки

Житель села Супсех в Краснодарском крае застрелил двух соседей из-за того, что у них громко играла музыка. На данный момент мужчина задержан, с ним работают следователи. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, конфликт случился после того, как 53-летний подозреваемый сделал замечание из-за шума и громкой музыки. Соседи же (60-летний мужчина и его 30-летний сын), взяв с собой молоток, отправились к дому подозреваемого, «где стали предъявлять ему претензии».

Подозреваемый в ответ выстрелил из охотничьего ружья соседу в голову, а его сыну — в живот. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Мужчина сам сообщил о произошедшем в полицию и вызвал скорую.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, идет расследование.