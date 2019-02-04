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В Косово «за кражу» задержана россиянка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 19 минут назад
Фото: Reuters
Представитель полиции Косово по Приштине Флора Ахмети заявила, что в центре столицы непризнанного государства были задержаны двое иностранных граждан — гражданка России и гражданин Албании, подозреваемые в краже некоего портфеля.
Задержание произошло утром в понедельник 4 февраля в районе сквера имени Ибрагима Руговы, сообщает косовская газета Koha ditorе.
Оба задержанных — сотрудники UNMIK, миссии ООН в Косово и Метохии. Они доставлены в отделение косовской полиции, где на них был составлен протокол. Их обвиняют в том, что они украли ночью портфель в торговой точке местного жителя.
Что это за портфель и зачем его украли, не уточняется.
Сотрудники миссии ООН пользуются правом дипломатического иммунитета, поэтому после составления протокола россиянка и гражданин Албании были отпущены.
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Криминал , Происшествия , ООН , Албания
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