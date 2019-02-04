Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновницу мэрии Саратова задержали за махинации с землей 

BFM.RU + ещё 8 36 минут назад
Фото: соцсети
Задержана глава комитета по управлению имуществом Саратова. Об этом сообщает РИА Новости.
Ее подозревают в должностном преступлении. Глава комитета является вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту превышения полномочий «при изменении разрешенных видов использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности». Ранее был арестован начальник отдела по управлению имуществом Саратова. Его обвиняют в получении взяток.
В настоящее время в суде находятся иски прокуратуры о возврате земельных участков, которые фактически выбили из муниципальной собственности, в то время, как могли быть проданы на торгах и пополнить местный бюджет.
Согласно открытым данным, глава комитета по управлению имуществом Саратова — Елена Салеева.
BFM.RU: последние новости
На Кипре задержали экс-мэра Тулы Толкачеву Срок для отца полковника Захарченко прокуратура запросит 15 января Сенаторская карьера прервалась на взлете. Комментарий Георгия Бовта
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Саратов
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Инспекторы МАДИ не пропустили машину скорой помощи
Общество
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Рядом с водами РФ взорвали токсичные торпеды
Армия
Названы дата и место похорон Децла
Шоу-бизнес
Германии ответили на призыв убрать ракету 9М729 за Урал
Армия
Россиян решили сажать за брань
Общество
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
В московском метро устроили цирк
Новости Москвы Общество
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение