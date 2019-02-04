Чиновницу мэрии Саратова задержали за махинации с землей

Задержана глава комитета по управлению имуществом Саратова . Об этом сообщает РИА Новости.

Ее подозревают в должностном преступлении. Глава комитета является вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту превышения полномочий «при изменении разрешенных видов использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности». Ранее был арестован начальник отдела по управлению имуществом Саратова. Его обвиняют в получении взяток.

В настоящее время в суде находятся иски прокуратуры о возврате земельных участков, которые фактически выбили из муниципальной собственности, в то время, как могли быть проданы на торгах и пополнить местный бюджет.

Согласно открытым данным, глава комитета по управлению имуществом Саратова — Елена Салеева.