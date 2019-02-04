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Экс-ведущий «Русского радио» задержан в Москве за пьяный дебош 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Бывший ведущий «Русского радио» Ахмед Бозиев был задержан в ночь на понедельник в центре Москвы за оскорбление сотрудников полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь на понедельник у станции метро «Улица 1905 года». Бозиев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции и попытался с ними заговорить. Когда правоохранители сделали ему замечание за неподобающее поведение, он начал оскорблять полицейских, пишет Life.
В отношении радиоведущего возбудили административное дело по статье «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». Бозиева доставили в отделение полиции Пресненского района. При этом по дороге мужчина выпрыгнул из машины и попытался убежать, но был пойман.
После написания объяснительной в дежурной части районного отделения полиции Бозиев был отпущен домой.
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Криминал , МВД , Русское Радио , Москва
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