Экс-ведущий «Русского радио» задержан в Москве за пьяный дебош

Бывший ведущий « Русского радио » Ахмед Бозиев был задержан в ночь на понедельник в центре Москвы за оскорбление сотрудников полиции , сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на понедельник у станции метро «Улица 1905 года». Бозиев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции и попытался с ними заговорить. Когда правоохранители сделали ему замечание за неподобающее поведение, он начал оскорблять полицейских, пишет Life.

В отношении радиоведущего возбудили административное дело по статье «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». Бозиева доставили в отделение полиции Пресненского района. При этом по дороге мужчина выпрыгнул из машины и попытался убежать, но был пойман.

После написания объяснительной в дежурной части районного отделения полиции Бозиев был отпущен домой.