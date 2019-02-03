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Житель брянского поселка расстрелял дома 

360tv.ru 55 минут назад
Житель брянского поселка Белые Берега вечером 2 февраля открыл пальбу по домам соседей, сообщил сайт издания «Брянские новости». Подвыпившего стрелка задержали правоохранители.
Местный 51-летний житель открыл стрельбу из ружья в сторону жилых домов. Сделав несколько выстрелов, злоумышленник скрылся.
На место отправился оперативный резерв из сотрудников ОМОН и СОБР, а также группа задержания. Стрелка быстро отыскали и задержали. Им оказался нетрезвый житель поселка Белые Берега.
В доме стрелка сотрудники СОБР обнаружили два охотничьих гладкоствольных ружья марки «ИЖ» и боеприпасы к ним. Сообщений о пострадавших не поступало.
Задержанного передали полиции. Сотрудникам МВД предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела. Оперативно получить официальный комментарий правоохранителей не удалось.
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Криминал , МВД
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