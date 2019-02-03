Житель брянского поселка расстрелял дома

Житель брянского поселка Белые Берега вечером 2 февраля открыл пальбу по домам соседей, сообщил сайт издания «Брянские новости». Подвыпившего стрелка задержали правоохранители.

Местный 51-летний житель открыл стрельбу из ружья в сторону жилых домов. Сделав несколько выстрелов, злоумышленник скрылся.

На место отправился оперативный резерв из сотрудников ОМОН и СОБР, а также группа задержания. Стрелка быстро отыскали и задержали. Им оказался нетрезвый житель поселка Белые Берега.

В доме стрелка сотрудники СОБР обнаружили два охотничьих гладкоствольных ружья марки «ИЖ» и боеприпасы к ним. Сообщений о пострадавших не поступало.