Житель брянского поселка расстрелял дома 

Житель брянского поселка Белые Берега вечером 2 февраля открыл пальбу по домам соседей, сообщил сайт издания «Брянские новости». Подвыпившего стрелка задержали правоохранители.
Местный 51-летний житель открыл стрельбу из ружья в сторону жилых домов. Сделав несколько выстрелов, злоумышленник скрылся.
На место отправился оперативный резерв из сотрудников ОМОН и СОБР, а также группа задержания. Стрелка быстро отыскали и задержали. Им оказался нетрезвый житель поселка Белые Берега.
В доме стрелка сотрудники СОБР обнаружили два охотничьих гладкоствольных ружья марки «ИЖ» и боеприпасы к ним. Сообщений о пострадавших не поступало.
Задержанного передали полиции. Сотрудникам МВД предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела. Оперативно получить официальный комментарий правоохранителей не удалось.