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Land Rover за 2 млн руб угнали в Химках 

РИАМО + ещё 1 50 минут назад
Фото: riamo.ru
В подмосковных Химках на проспекте Мельникова неизвестный похитил автомобиль Land Rover Discovery стоимостью 2 миллиона рублей, подозреваемого в краже разыскивают, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Первого февраля в 23:45 обратился гражданин 1967 года рождения, зарегистрированный по адресу: городской округ Химки, проспект Мельникова, дом 19, с заявлением о том, что в период времени с 23:50 27 января до 23:40 1 февраля от дома по вышеуказанному адресу неизвестный похитил его автомашину Land Rover Discovery», — сказал собеседник агентства.
Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИАМО , Московская область , Химки
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