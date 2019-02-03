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Известного наркобарона обвинили в педофилии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Eduardo Verdugo / AP
Мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо (Коротышка), обвинили в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает CBS со ссылкой на судебные документы.
Согласно показаниям свидетелей, примерно в конце 2000-х Гусман совратил 13-летних наркозависимых девушек в одном из своих укрытий в Мексике. Отмечается, что он якобы называл своих жертв «витаминами».
Один из адвокатов Эль Чапо назвал обвинения «крайне непристойными», и сообщил, что сам Гусман их отрицает.
В январе колумбийский наркоторговец Алекс Сифуэнтеса в ходе процесса по делу Эль Чапо обвинил бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето в получении взяток от наркобарона. По его словам, Гусман заплатил Ньето 100 миллионов долларов за несколько месяцев до вступления в должность президента Мексики в 2012 году.
Гусман являлся главой крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа». Судебный процесс против наркобарона продолжается с ноября 2018 года, в случае признания его виновным Гусману грозит пожизненное заключение в тюрьме особо строгого режима.
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Криминал , Латинская Америка , Хоакин Гусман , Синалоа , Мексика
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