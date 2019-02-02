Драка произошла на открытии нового филиала Harat's Pub в Москве, в ходе которой погиб посетитель заведения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел во время открытия Harat's Pub на Земляном валу, 9 в пятницу. 28-летний посетитель остался в заведении на всю ночь. Утром в субботу бармен попросил его уйти. Парень заявил, что хочет оставаться в пабе и пить. Между молодыми людьми завязалась драка, в которой посетитель бара погиб", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, по факту произошедшего СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего"). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.