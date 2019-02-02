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Задержанный в Москве анархист сообщил о пытках 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Анархист Даниил Галкин, задержанный ранее в Москве, заявил о применении пыток по отношению к нему и другим активистам в отделении полиции Балашихи. Об этом говорится в записи, опубликованной в субботу, 2 февраля, в сообществе «Народная самооборона» во «ВКонтакте».
Уточняется, что задержанного в течение нескольких часов избивали и пытали электрошокером.
«Также Галкина заставили дать компрометирующее анархистов интервью "Первому каналу" и пообещать на камеру, что он будет сотрудничать с силовыми органами и сообщать информацию о борьбе анархистов с квартирными рейдерами, передавать адреса обороняемых анархистами квартир», — говорится в сообщении.
Со слов Галкина, пыткам также подвергся другой задержанный, Азамат Мифтахов. В результате истязаний он «уже не был похож на человека», отметил Галкин. Кроме того, он рассказал о том, что слышал крики задержанной девушки, находившейся в соседнем помещении.
«Ему известно, что кто-то из задержанных вскрыл себе вены и наглотался каких-то таблеток, чтобы избежать пыток», — отметил автор поста.
1 февраля стало известно о том, что аспиранта механико-математического факультета МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки. По данным следствия, молодой человек мог заниматься созданием взрывчатки прямо в комнате общежития в главном здании на Ленинских горах.
В ходе обыска там были найдены ее следы, а также армейская форма, несколько средств связи и литература анархистской направленности. Телеканал РЕН ТВ утверждал, что задержанный аспирант, Азамат Мифтахов, входил в анархистскую организацию «Народная самооборона», а задержаны были также еще пять человек.
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Комментарии59
Криминал , Происшествия , МГУ , Первый канал , РЕН ТВ , Балашиха , Москва
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