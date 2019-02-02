Зашла за паспортом: экс-мэра Тулы поймали на Кипре

Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева , обвиняемая российскими силовиками в мошенничестве, задержана на Кипре сотрудниками Интерпола . На данный момент решается вопрос о ее экстрадиции. Толкачева была тульской градоначальницей с марта 2010 года по март 2011 года. Через несколько лет против нее было возбуждено шесть уголовных дел. Следствие считает, что управляющая компания РЭМС, учредительницей которой является Толкачева, не оплатила предоставленную электроэнергию на сумму более 22 млн рублей.

На Кипре задержана бывший мэр Тулы и учредитель компании РЭМС, которая занимается ремонтом в многоквартирных жилых домах, Алиса Толкачева. Она обвиняется российскими правоохранителями в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Толкачева была задержана сотрудниками Интерпола по запросу России . По данным СМИ, задержание произошло после того, как чиновница попыталась поменять паспорт в российском консульстве. Экс-мэр была объявлена в международный розыск еще в осенью 2017 года.

«Посольство подтверждает факт ее задержания. Ее задержали по запросу российских властей, она находилась в международном розыске», — сообщили «Интерфаксу» в российской дипмиссии на Кипре.

В посольстве России отметили, что в настоящий момент бывшая чиновница находится в тюрьме и ждет решения об экстрадиции на родину. Между тем, как сообщила изданию «Тульские новости» сама Толкачева, суд по вопросу ее высылки уже состоялся. Российским правоохранителям якобы отказали в экстрадиции экс-мэра. Как пояснила Толкачева, преступления, который ей инкриминируется на родину, не имеют уголовного преследования в Евросоюзе . Россиянка добавила, что чувствует себя хорошо, а также полна сил и желания отстаивать свою невиновность.

Алиса Толкачева была избрана главой Тулы от фракции партии «Единая Россия» в марте 2010 года. Она стала первой женщиной-градоначальником в истории города. Однако на посту чиновница продержалась недолго — в марте 2011 года депутаты Тульской городской думы приняли решение о ее отставке.

Как сообщал «Ведомостям» депутат гордумы Сергей Филатов, Толкачева потеряла свой пост из-за конфликта с местными единороссами. В городе якобы шла борьба за контроль над финансовыми потоками, в ходе которой Алиса Толкачева отказалась рассматривать несколько законопроектов, касающихся распределения городских доходов. Их продвигал сити-менеджер Михаил Иванцов , утверждает собеседник издания.

Как пишет «МК», Толкачева не хотела уходить добровольно, поэтому оппоненты якобы решили надавить на ее бизнес — управляющую компанию РЭМС, которая заключает договоры на управление, содержание и текущий ремонт в многоквартирных жилых домах. По данным газеты, соперники стали отбирать дома у компании, а затем подали на фирму в суд.

Так, 30 августа 2016 года на Алису Толкачеву было заведено шесть уголовных дел — в том числе по статье «О мошенничестве в особо крупном размере», а также превышении должностных полномочий. Дела также были заведены в отношении других руководителей РЭМС — в их числе генеральный директор управляющей компании.

Следствие считает, что с июля по август 2015 года фирма не перечислила 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации. Кроме того, с сентября 2015 года по июль 2016 года РЭМС якобы не оплатила электроэнергию на сумму 22 млн рублей, которую ей предоставила ресурсоснабжающая компания.

Гендиректора РЭМС в августе 2016 года арестовали, на 35 объектов его недвижимости был наложен арест на общую сумму более 107 млн рублей.

Что касается Толкачевой, то в ее отношении не была избрана мера пресечения. Экс-мэр воспользовалась этим и уехала за границу. Только через год, в июле 2017 года, Пролетарский районный суд заочно взял под стражу Толкачеву и объявил ее в международный розыск.

Сама бывшая чиновница отказывается признавать свою вину. Она считает возбуждение уголовное производства незаконным.

«Теперь переведу все доказательства своей невиновности с русского на один из европейских языков, заверю и буду брать с собой для пересечения границы. Поскольку, если розыск не фикция, то меня должны задержать и исследовать доказательства российских правоохранительных органов и мои доводы. Вот здесь и начинается самое интересное. Позвоночное право там не работает. Толстый сальный палец там не интересен. И рассмотрением дела об экстрадиции будут заниматься суд Европы, после чего розыск прекращается. Жалко раньше о розыске не знала», — так Толкачева прокомментировала свое уголовное преследование 23 октября 2017 года в «ЖЖ».

Бывшая градоначальница Тулы родилась и выросла в семье военнослужащих. В 1984 году после школы она поступила на химико-биологический факультет Тульского педагогического института. Получив образование, Толкачева пошла работать учителем химии и биологии в местную школу.