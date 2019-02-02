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В стокгольмском отеле нашли самодельное взрывное устройство 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Молодую пару задержали в Стокгольме после того, как в их номере в отеле было обнаружено самодельное взрывное устройство, при этом одна из подозреваемых утверждает, что является сотрудницей крупного шведского СМИ, сообщает издание Expressen.
Задержание произошло в пятницу вечером, однако в субботу на месте обнаружения опасного вещества продолжают работать полицейские и криминалисты, сообщает издание.
Подозреваемые — 20-летний мужчина и 25-летняя женщина — ранее были осуждены за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков. Полицейским известно, что у женщины журналистское образование. Во время задержания она утверждала, что является сотрудницей крупного шведского СМИ. Название издания не уточняется, официального подтверждения этой информации пока нет.
"Это было взрывчатое вещество", — подтвердил официальный представитель полиции Ула Линдгрен (Ola Lindgren). В свою очередь, источник издания Expressen отмечает, что если бы взрывное устройство сработало, "по меньшей мере трех человек поблизости "разнесло бы на куски".
Пока неизвестно, каким образом подозреваемые собирались использовать взрывное устройство. В ходе обыска в комнате также обнаружили огнестрельное оружие.
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Криминал , В мире , Европа , Происшествия , Стокгольм
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