Предполагаемый подрывник из МГУ потерялся в Балашихе

Защитники не могут отыскать задержанного правоохранительными органами аспиранта МГУ , который предположительно занимался изготовлением взрывчатых веществ. Накануне, 1 февраля, молодой человек находился в здании МВД города Балашихи , но защиту к нему не пустили, рассказал в беседе с News.ru юрист Роман Устинов.

По словам Устинова, он приехал в уголовный розыск Балашихи, чтобы обеспечить защиту задержанным по делу о создании взрывчатки участникам движения анархистов. Там находились несколько человек, которые находились в статусе свидетелей, их допросили и отпустили.

В одном из помещений Устинов увидел аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, который был закован в наручники. На тот момент прессе уже стало известно о задержании аспиранта в рамках расследования уголовного дела по ст. 231.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств).

На тот момент юноша не имел статуса подозреваемого и, тем более, обвиняемого. В разговоре с Устиновым он попросил помочь в обеспечении его защиты.

«Я сказал Мифтахову, что в ближайшее время к нему приедет адвокат по соглашению. Здание уголовного розыска я покинул примерно в 18 часов 40 минут», — рассказал Устинов.

Вскоре прибыла адвокат Софья Хорава. Предварительно она поставила в известность следователя, сообщив, что будет защищать Мифтахова и намерена присутствовать на его допросе.

«Когда адвокат подъехала и мы попытались войти в здание МВД, нам сообщили, что Мифтахова там нет. Я сказал, что был внутри только что, и видел его», — сказал собеседник News.ru.

В итоге, адвокату и юристу так и не удалось пообщаться с подзащитным. Их отправили к следователю в управление МВД Балашихи, а когда Устинов и Хорава добрались до здания МВД, им показали пустой кабинет. По словам следователя, Мифтахов был отпущен, и его ожидают в управлении МВД в понедельник 4 февраля для допроса в качестве свидетеля.

При этом, по словам Устинова, он видел, как из здания МВД выводили человека, визуально похожего на Мифтахова. Его «прикрывали» восемь оперативников. Когда Устинов попросил о возможности поговорить с задержанным, ему ответили, что это другой человек.

Оперативная съемка

К настоящему моменту адвокатам не известно, где находится их подзащитный. Устинов опасается, что в обход адвоката по соглашению, Мифтахову могли предъявить подозрения или обвинения.

«Была подана жалоба на горячую линию МВД России. Мы также планируем написать жалобу в управление собственной безопасности МВД», — сказал Устинов.

Адвокат Софья Хорава отказалась от комментариев по делу Мифтахова.

Информация об обысках у анархистов появилась днем в пятницу на сайте РЕН ТВ: телеканал опубликовал фотографии нескольких задержанных, а также изъятое у них оружие. В сюжете утверждалось, что Мифтахов сознался в изготовлении взрывчатки. Также сообщалось, что он является членом движения «Народная Самооборона».

Как сообщает «ОВД-Инфо», 18 января в комнате Мифтахова в общежитии прошел обыск с участием кинологов и саперов. Полиция изъяла «ноутбук, телефон, книги и крупную сумму личных сбережений», рассказал правозащитникам аспирант.

16 января в телеграм-канале «Опер слил» появилась фотография активиста и его паспорта с подписью «Мы же тебя предупреждали — прекращай заниматься ерундой». В посте также были написаны оскорбления в адрес Мифтахова и угрозы насилием.

Источник газеты «Коммерсант» в среде московских анархистов заявил, что сомневается в причастности Мифтахова к созданию взрывчатки. По словам собеседника издания, юноша «совсем не похож на бомбиста — спокойный, интеллигентный парень, типичный ученый: много раз побеждал в школьных олимпиадах, поступил в МГУ, серьезно занимался наукой».

В социальных сетях «Народной Самообороны» появилось заявление движения о том, что оно никогда не использовало бомбы в качестве метода политической борьбы.