Полицейский умер после поножовщины в Подмосковье

Сотрудник полиции скончался в результате ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья . Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

«Вечером 1 февраля в местное лечебное учреждение из посёлка Калининец с проникающим ножевым ранением был доставлен помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции. Потерпевший 1975 года рождения скончался в медучреждении», — цитирует сообщение АГН «Москва».

Полицейский по предварительной информации получил ранение в результате бытового конфликта. По факту случившегося следствие начало проверку.

Как сообщал News.ru, сотрудник МВД погиб в ДТП в Киреевском районе Тульской области. В результате столкновения двух легковушек, одной из которых управлял подросток без водительского удостоверения, также пострадали шесть человек.