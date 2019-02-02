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Полицейский умер после поножовщины в Подмосковье 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: News.ru
Сотрудник полиции скончался в результате ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
«Вечером 1 февраля в местное лечебное учреждение из посёлка Калининец с проникающим ножевым ранением был доставлен помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции. Потерпевший 1975 года рождения скончался в медучреждении», — цитирует сообщение АГН «Москва».
Полицейский по предварительной информации получил ранение в результате бытового конфликта. По факту случившегося следствие начало проверку.
Как сообщал News.ru, сотрудник МВД погиб в ДТП в Киреевском районе Тульской области. В результате столкновения двух легковушек, одной из которых управлял подросток без водительского удостоверения, также пострадали шесть человек.
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Криминал , МВД , АГН "Москва" , Калининец , Московская область
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