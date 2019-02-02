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В расстрелах на евромайдане Киев обвинил 150 силовиков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook
Подозреваемыми по делу о расстрелах на евромайдане в феврале 2014 года являются более 160 человек, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, на скамье подсудимых находятся 150 «деятелей силовых структур», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Прямой».
Кроме них к числу подозреваемых «заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур», которые, по версии Киева, «издали преступный приказ», сказал Луценко.
Досудебное следствие по делу завершено.
Как заявил Луценко, есть «все доказательства для передачи в суд», включая «научно-независимую экспертизу», якобы свидетельствующую о том, что «команды Януковича, (экс-) главы СБУ Якименко, бывшего главы МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей».
«Статья предусматривает пожизненное», — сказал Луценко.
Напомним, в деле о стрельбе на евромайдане есть данные о грузинских снайперах, с которыми работал американский инструктор. Были также представлены доказательства присутствия наемников из Грузии.
Адвокат экс-сотрудников «Беркута» Александр Горошинский рассказал подробности стрельбы на майдане в феврале 2014 года. По его словам, наемники делились на группы по 10 человек и стреляли из разных точек без разбора — и по митингующим, и по силовикам. Он добавил, что за выполнение задания наемникам обещали денежное вознаграждение в размере 5 тыс. долларов.
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Криминал , Происшествия , Украина , Юрий Луценко , СБУ , МВД , ИТАР-ТАСС
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