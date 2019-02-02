В расстрелах на евромайдане Киев обвинил 150 силовиков

Юрий Луценко. Подозреваемыми по делу о расстрелах на евромайдане в феврале 2014 года являются более 160 человек, заявил генпрокурор Украины

По его словам, на скамье подсудимых находятся 150 «деятелей силовых структур», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Прямой».

Кроме них к числу подозреваемых «заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур», которые, по версии Киева, «издали преступный приказ», сказал Луценко.

Досудебное следствие по делу завершено.

Как заявил Луценко, есть «все доказательства для передачи в суд», включая «научно-независимую экспертизу», якобы свидетельствующую о том, что «команды Януковича, (экс-) главы СБУ Якименко, бывшего главы МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей».

«Статья предусматривает пожизненное», — сказал Луценко.

Напомним, в деле о стрельбе на евромайдане есть данные о грузинских снайперах, с которыми работал американский инструктор. Были также представлены доказательства присутствия наемников из Грузии.

Адвокат экс-сотрудников «Беркута» Александр Горошинский рассказал подробности стрельбы на майдане в феврале 2014 года. По его словам, наемники делились на группы по 10 человек и стреляли из разных точек без разбора — и по митингующим, и по силовикам. Он добавил, что за выполнение задания наемникам обещали денежное вознаграждение в размере 5 тыс. долларов.