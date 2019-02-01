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Бывшего мэра Тулы задержали на Кипре 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: myslo.ru
Бывший мэр Тулы и учредитель управляющей компании ОАО «Фирма "РЭМС"» Алиса Толкачева задержана на Кипре, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам источника, Толкачева задержана по линии Интерпола по запросу России.
В октябре 2017 года Пролетарский районный суд Тулы заочно арестовал Толкачеву, она была объявлена в международный розыск.
Экс-градоначальник обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
В общей сложности на Толкачеву было заведено шесть уголовных дел. Следствие считает, что принадлежащая ей фирма «РЭМС» не перечислило ресурсоснабжающей организации за фактически поставленную электроэнергию более 23 млн рублей.
Алиса Толкачева была главой Тулы с марта 2010 по март 2011 года.
Криминал , Происшествия , Алиса Толкачева , Интерпол , Интерфакс , Кипр
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