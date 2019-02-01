Бывшего мэра Тулы задержали на Кипре

По словам источника, Толкачева задержана по линии Интерпола по запросу России.

В октябре 2017 года Пролетарский районный суд Тулы заочно арестовал Толкачеву, она была объявлена в международный розыск.

Экс-градоначальник обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В общей сложности на Толкачеву было заведено шесть уголовных дел. Следствие считает, что принадлежащая ей фирма «РЭМС» не перечислило ресурсоснабжающей организации за фактически поставленную электроэнергию более 23 млн рублей.

Алиса Толкачева была главой Тулы с марта 2010 по март 2011 года.