Труп с ножевыми ранения найден в центре Москвы

Труп мужчины 1987 года рождения с ножевыми ранениями был обнаружен 1 февраля на одном из строительных объектов в центре столицы России . Следственные органы СКР по Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ведомстве отметили, что ранения погибшему были нанесены в область груди и поясницы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению, сообщается на сайте СКР.

Ранее News.ru сообщил об обнаружении трупа на мусороперерабатывающем заводе в Тюмени. Он был завернут в одеяло и лежал в куче мусора. Погибшим оказался мужчина без определённого места жительства 1985 года рождения. На его теле были следы повреждений, поэтому СКР возбудил дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.