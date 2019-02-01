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Конфликт между особо опасными преступниками произошел в российской колонии 

Lenta.ru + ещё 8 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Между заключенными исправительной колонии №7 (ИК-7) в Саратовской области, где содержатся особо опасные преступники, произошел конфликт. Об этом в пятницу, 1 февраля, в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили ТАСС.
По данным ведомства, часть осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников ИК-7. Всего в колонии содержится около 800 опасных рецидивистов, при этом 75 процентов всех зеков не поддержали акцию неповиновения.
Как отмечают в УФСИН, в настоящее время ситуация в ИК-7 взята под контроль, туда направлена комиссия из уполномоченных сотрудников центрального аппарата ФСИН России. По факту произошедшего назначена служебная проверка.
8 октября 2018 года сообщалось, что от 100 до 150 заключенных бунтовали в омской ИК-6 против незаконно созданных карательных отрядов. По версии ФСИН, в инциденте участвовали несколько десятков человек. По официальным данным, пострадали 20 заключенных.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Саратовская Область
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