Конфликт между особо опасными преступниками произошел в российской колонии

По данным ведомства, часть осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников ИК-7. Всего в колонии содержится около 800 опасных рецидивистов, при этом 75 процентов всех зеков не поддержали акцию неповиновения.

Как отмечают в УФСИН, в настоящее время ситуация в ИК-7 взята под контроль, туда направлена комиссия из уполномоченных сотрудников центрального аппарата ФСИН России. По факту произошедшего назначена служебная проверка.

8 октября 2018 года сообщалось, что от 100 до 150 заключенных бунтовали в омской ИК-6 против незаконно созданных карательных отрядов. По версии ФСИН, в инциденте участвовали несколько десятков человек. По официальным данным, пострадали 20 заключенных.