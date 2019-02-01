СК сообщил о проведении 40 обысков по делу о хищении у «Газпрома»

«Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД в 11 регионах проведено свыше 40 обысков по уголовному делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей», — указано в сообщении.

Отмечается, что следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК допрашивают пятерых человек по делу о хищении в «Газпроме» — Рауля Арашукова , Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.

30 января сообщалось, что сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в Москве.

Позднее ему предъявили обвинение по трём статьям УК России. В настоящее время он находится под арестом.