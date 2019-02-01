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СК сообщил о проведении 40 обысков по делу о хищении у «Газпрома» 

RT на русском + ещё 4 34 минуты назад
Фото: Москва24
Сотрудники Следственного комитета России, ФСБ и МВД провели более 40 обысков по делу о хищении газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба СК в Whatsapp.
«Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД в 11 регионах проведено свыше 40 обысков по уголовному делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей», — указано в сообщении.
Отмечается, что следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что сотрудники СК допрашивают пятерых человек по делу о хищении в «Газпроме» — Рауля Арашукова, Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.
30 января сообщалось, что сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в Москве.
Позднее ему предъявили обвинение по трём статьям УК России. В настоящее время он находится под арестом.
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Криминал , Происшествия , Николай Романов , Рауль Арашуков , ФСБ , Газпром , Совет Федерации , СКР , МВД
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